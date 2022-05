“Il Napoli è in trattativa avanzata per il prolungamento del contratto di Rrahmani fino al 2027” , questo il tweet dell’ esperto di mercato, Nicolò Schira. Il difensore ha trovato quest’anno la sua definitiva consacrazione ed ha dimostrato di poter essere punto fermo della difesa azzurra nel prossimo futuro.

#Napoli are in advanced talks to extend Amir #Rrahmani’s contract until 2027. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 14, 2022