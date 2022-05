Napoli-Olivera distanza minima, ma occhio al piano B

In casa Napoli c’è, come sempre, attenzione tra campo e mercato. Su quest’ultimo tema già si è mosso qualcosa con l’arrivo di Kvaratskeila dalla Dinamo Batumi. Il secondo acquisto è il sostituto di Fahouzim Ghoulam, che andrà a scadenza di contratto. Secondo il Corriere dello Sport, per Mathias Olivera del Getafe, ci sono da limare ancora pochi dettagli. Con l’entourage del giocatore tutto fatto, distanza di 1 milione o poco più tra i club. In caso di complicazione, ci sarebbe il piano B. Gioca nell’Empoli e si tratta di Fabiano Parisi, nativo di Solofra, in provincia di Avellino.

La Redazione