Mercato – Un altro centrocampista dal Camerun per il Napoli

Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo, appena finirà il campionato, e sarà aperto ufficialmente a giugno. Giuntoli dovrà reperire i giocatori che serviranno alla causa azzurra per la prossima stagione, anche a centrocampo, e l’idea viene dal Camerun, anzi dall’Hellas Verona, come scrive ilmattino.it. “Non solo Frank Anguissa, il Napoli del prossimo anno potrebbe aggiungere a roster un nuovo calciatore dal Camerun. Si tratta di Adrien Tameze, il centrocampista dell’Hellas Verona che tanto bene ha fatto quest’anno con la squadra di Tudor: 36 presenze in campionato e anche quattro gol e due assist per

Tameze che ha Secondo quanto riportato da Actu Cameroun, Tameze è al centro degli interessi del Napoli se il club azzurro dovesse operare un’uscita in mezzo al campo: l’indiziato numero uno è Diego Demme, centrocampista italo tedesco che ha giocato pochissimo in questa stagione scivolando nelle retrovie delle gerarchie di Spalletti. Tameze, classe 1994, ha il contratto in scadenza e guadagna meno di un milione a stagioneconfermato quanto di buono si diceva di lui nei mesi precedenti