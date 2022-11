LUNEDÌ 16 MAGGIO LA CONFERENZA STAMPA PER IL DECENNALE DELLA PROMOZIONE DEL NAPOLI FEMMINILE IN SERIE A

LUNEDÌ 16 MAGGIO LA CONFERENZA STAMPA PER IL DECENNALE

Factory della Comunicazione

DELLA PROMOZIONE DEL NAPOLI FEMMINILE IN SERIE A

E PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PRO CALCIO NAPOLI DONNE

Le emozioni non hanno tempo. Sarà questo il claim della conferenza stampa che si terrà lunedì 16 maggio, alle ore 11, presso “In Arte Vesuvio” (via Marino Turchi, 23 – Napoli). Nell’occasione il gruppo fondatore del Napoli Femminile presenterà gli eventi in programma il prossimo 13 giugno per ricordare i dieci anni della storica promozione in Serie A, coincisa anche con un altro risultato storico: la finale di Coppa Italia persa solo ai supplementari contro il Brescia. Risultati accompagnati da record su record in quella stagione e nella successiva.

Momenti storici ai quali, in questi giorni, se n’è aggiunto un altro, con il passaggio del calcio femminile di Serie A al professionismo, ottenuto grazie alla lungimiranza di un gruppo di dirigenti facenti parte del Dipartimento Femminile della FIGC, tra cui Italo Palmieri, che diversi anni fa hanno lavorato a quest’idea divenuta realtà.

Nell’occasione, sarà presentato anche il progetto Pro Calcio Napoli Donne, scuola calcio d’eccellenza napoletana che si pone come novità di qualità nel nuovo panorama del calcio femminile italiano e partenopeo.

Napoli, 10 maggio 2022 L’ufficio stampa