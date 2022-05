Luciano Spalletti: “AdL? Mettete in risalto solo le sue frasi ‘negative’ “

Ieri mattina al Training Center Konami di Castel Volturno, c’è stata la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo era in gran forma ed ha toccato diversi temi. Tra questi anche le parole di AdL e i giorni prima della sfida contro il Torino. Ecco quanto riportato dal CdS. «Qualcuno ha scritto che saremmo andati a Torino a fare una gita e non è vero. E quando De Laurentiis dice che sono un bravo allenatore c’è chi mette in risalto solo le altre frasi, per esempio che sono poco Partenope. C’è chi ha scelto di alzare la polvere. È giusto dire che non dovevamo perdere a Empoli e se ne pagano le conseguenze. Comunque succede che una gara possa essere ribaltata in pochi minuti, lo abbiamo visto pure in Champions».

La Redazione