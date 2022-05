Koulibaly, solo ad una cifra De Laurentiis vacillerebbe. Nome nuovo per la difesa

Il mercato estivo del Napoli, inevitabilmente, riguarderà le entrate ma anche le uscite, dove si cercherà di valutare le varie offerte. Tra questi, ovviamente c’è Koulibaly che ha il contratto in scadenza nel 2023. Non è un mistero che il suo agente sta ricevendo diverse proposte per il difensore senegalese, Chelsea e Barcellona su tutti. Come riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis, però al momento non ha ricevuto offerte, ma vacillerebbe solo per 50 milioni. Nel frattempo i nomi non mancano per la difesa, quasi fatti i rinnovi di Juan Jesus e Rrahamani. Piace Ostigard del Genoa, avversario del Napoli, di proprietà del Brigton e c’è anche Sadiba, di proprietà dell’Arsenal, quest’anno in prestito al Marsiglia dove gioca l’ex Milik. C’è tanta carne al fuoco tra entrata e uscita, ma solo 50 milioni potrebbero cambiare le carte in tavola e non sono pochi.

La Redazione