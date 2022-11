Koulibaly: “Il più “pazzo” dei miei allenatori è stato Sarri. Vi racconto cosa ha detto quando è nato mio figlio”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato nei giorni scorsi a Onze Mondial, ed in questo estratto, il senegalese parla di Maurizio Sarri, suo ex allenatore, come riporta IlNapolista. “ Ho avuti tanti allenatori atipici, sono stati grandi tecnici me il più ‘pazzo’ è stato Maurizio Sarri. Era molto appassionato di tattica, ci ha fatto davvero lavorare tanto in undici contro zero. Ma la cosa più pazza che ha fatto è stata quando è nato mio figlio e mia moglie stava per partorire. Sarri mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie per la nascita di mio figlio, era davvero un pazzo”.

