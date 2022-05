Insigne, i primi saluti ieri in serata, il “congedo” domani a Fuorigrotta

Ci sarà il tutto esaurito, con circa 50 mila spettatori, uno spettacolo di pubblico come degna cornice al the end napoletano della stella di Frattamaggiore.A fine gara Insigne farà anche un breve discorso e sarà accompagnato nei saluti dai suoi familiari. Ieri alla Loggetta un saluto di un gruppo di Ultras. Lorenzo si è mostrato commosso: «Sono tre giorni che piango pensando al momento che sta per arrivare. Ogni volta che passo davanti allo stadio penso che è stata casa mia per 10 anni. Ma lo sarà per sempre casa mia. Napoli sarà sempre nel mio cuore».