[Foto] Luca Cerchione: “Dopo la squadra, Spalletti e AdL, striscione anche contro la stampa”

Questa settimana è stata dedicata agli striscioni di ogni tipo in città. Si è iniziato contro la squadra nel giorno dell’anniversario del primo scudetto. A seguire verso Spalletti e la questione della Panda rubata, poi AdL e ieri sera in tarda serata contro la stampa come riporta il giornalista di One Station Radio Luca Cerchione.

Nuovo striscione ultras #Napoli:

“Che vite tristi quelle di giornalai locali…lasciate in pace il nostro mondo, il vostro va a fondo” pic.twitter.com/Ybtr67RggO — Luca Cerchione (@lucacerchione) May 13, 2022

La Redazione