[Formazioni] – Il CdS mette in campo Napoli e Genoa. Di Lorenzo recuperato. In dubbio l’ex Maksimovic

Domani allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, ci sarà il classico testa-coda del campionato, tra il Napoli e il Genoa. Gli azzurri, oggi non si alleneranno, visto anche il Giro d’Italia, stasera tutti in ritiro, poi risveglio muscolare domani mattina. Mister Spalletti recupera anche Di Lorenzo, perciò schiererà la stessa formazione che ha vinto contro Sassuolo e Torino, con l’attacco a 4 compreso Mertens e Osimhen. Per i rossoblù diversi i dubbi di formazione Maksimovic, Sturaro e Piccolo, non dovrebbero farcela per la sfida di Napoli. Portanova, Amiri ed Ekuban, alle spalle di Destro. Solo nelle prossime ore il tecnico di Blessin scioglierà le riserve.

Fonte: CdS