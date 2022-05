Clima di contestazione? Così la pensa Salvione

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport.

Clima di contestazione attorno al Napoli. Cosa ne pensi?“Mi sembra tutto un po’ esagerato. Sembra che ci sia una contestazione verso una squadra ad un passo dalla retrocessione o con altri gravi problemi, mi sembra tutto strano. Capisco la delusione per il mancato scudetto però poi, se ti guardi intorno, parliamo di una squadra che è stata tra le migliori del campionato e ripartirà comunque dalla Champions League, magari con una rosa migliore. Vedo un clima esagerato attorno al Napoli. Io credo sia stato un ottimo campionato e che ci siano delle ottime basi per la prossima stagione. Cosa aspettarsi l’anno prossimo? In questa stagione ho visto un Napoli che, nei momenti decisivi, ha commesso degli errori quindi evidentemente aveva dei difetti strutturali. Non credo siano tanti ma ci sono stati. Chiaramente, se uno pensa all’anno prossimo, sa che la Juventus potrebbe tornare a certi livelli. C’è l’Inter, c’è il Milan ecc. ma io credo che, con dei dovuti aggiustamenti, il Napoli potrà dire la sua da protagonista”.