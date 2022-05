Chi è lo sportivo professionista più pagato del 2021?

E’ Lionel Messi il professionista dello sport più retribuito al mondo, nello scorso 2021. Circa 125 milioni di euro. Lo riporta la rivista Forbes. Messi precede LeBron James e Cristiano Ronaldo. Questo primo posto giunge dopo essere stato scavalcato dall’asso delle arti marziali miste Conor McGregor. Di questi 125 milioni di euro di reddito lordo nel 2021, come nel 2019 e nel 2020, quando ancora giocava nel Barcellona, 72 provengono dal club PSG. 55 milioni dalle sue attività di sponsorizzazione. In particolare Adidas, Budweiser e Pepsi Cola. La stella dei Lakers, LeBron James, 37 anni, è secondo con 116,8 milioni di euro. Di cui, due terzi, circa 77 milioni di euro, arrivano dagli sponsor. Che spaziano dal cinema alla criptovaluta. Cristiano Ronaldo, Manchester United, 110 milioni di euro. Per l’attaccante portoghese, 37 anni, 60 milioni provengono dal proprio contratto sportivo. 55 da sponsorizzazioni. Neymar, altro fuoriclasse del PSG, 91 milioni di euro. Poi Stephen Curry (Nba) dei Golden State Warriors 89 milioni di euro. Il primo atleta non calciatore e non cestista è Roger Federer, settimo con 90,7 milioni di dollari di introiti, di cui 90 provenienti dalle attività commerciali.

Fonte: Ansa