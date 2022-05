Camolese, allenatore: “Fiorentina ed Empoli? Ci sono stati errori tecnici”

Giancarlo Camolese, allenatore, è intervenuto su Vikonos Web Radio/Tv, ecco le sue parole: “L’incertezza ci piace, soprattutto da spettatori non direttamente coinvolti. Il campionato è interessante perché tutto è aperto, sia in testa che in coda. Il Napoli? I dettagli fanno la differenza, vorrei sottolineare tuttavia che Spalletti ha raggiunto l’obiettivo Champions, tutto comunque è relativo: si fosse qualificato in corsa sarebbe stato diverso, invece ora la sensazione è che manchi qualcosa. Il Napoli ha fatto una grande stagione, questo non deve togliere nulla. Le gare con Fiorentina, Roma ed Empoli? Ognuna fa storia a sé, certamente lo staff avrà fatto le sue valutazioni, ci sono stati anche degli errori tecnici che fanno parte delle partite, quando capitano in momenti così particolari possono essere decisivi”.