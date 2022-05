Calaiò, doppio ex: “Napoli-Genoa? Una gara tosta dove andrà in scena lo stato motivazionale”

L’ex calciatore di Napoli e Genoa, Emanuele Calaiò, ha parlato a Il Secolo XIX, soffermandosi tra le altre cose sulla gara tra le sue due ex squadre, che domani si sfideranno al Maradona. “Una gara tosta dove andrà in scena lo stato motivazionale. Il Napoli ha blindato il 3° posto, ma il Genoa avrà più motivazioni. L’unico scopo del Napoli sarà quello di chiudere in bellezza per colmare la delusione dei tifosi che quest’anno avevano assaporato lo scudetto”.