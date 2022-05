Blessin, allenatore Genoa: “Napoli? Dobbiamo andare oltre il nostro limite”

Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli di domenica alle 15:00, ecco le sue parole:

“Dobbiamo raggiungere il nostro limite di intensità e andare oltre. La chiave sarà di come noi vogliamo giocare con intensità. Ci sono tantissime possibilità di risultati, non vale la pena concentrarsi su queste cose ma dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per poter vincere. Nell’ultima partita non solo chi ha iniziato ma chi è entrato come Yeboah, Frendrup, Ekuban ha portato vitalità nella fase offensiva. Gudmundsson? Ha portato più pericolosità ed è questo l’importante. I cambi sono stati positivi e hanno aiutato la squadra. Sturaro? Difficile sostituire un giocatore come lui perché sa fare molto bene il gioco che gli chiedo. Per domani lui non ci sarà, speriamo per la prossima settimana. Non possiamo farci niente. Frendrup e Galdames non sono dei sostituiti ma hanno fatto molto bene quando hanno giocato ed è molto importante per la squadra“