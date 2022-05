Anguissa convocato dal Camerun, ma lo aspetta una “novità”

Ancora due gare di qualificazione per la prossima Coppa d’Africa 2023 per il Camerun di Frank Anguissa, centrocampista del Napoli. Arriva la convocazione per lui, e in attesa di capire se sarà riscattato o meno dal Napoli, il giocatore troverà una novità, come scrive ilmattino.it. “ Nuovo ct ma vecchie abitudini. Zambo Anguissa non perde il posto in nazionale, il centrocampista del Napoli può sorridere e riabbracciare la maglia del Camerun in attesa di capire dove giocherà il prossimo anno. Per Anguissa, infatti, c’è ancora da decidere il riscatto dopo il prestito dal Fulham, ma nel frattempo a giugno sarà con la nazionale del nuovo ct Rigobert Song: il centrocampista sarà impegnato contro Kenya e Burundi per i primi due turni delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa 2023.