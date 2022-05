Ultime Genoa – Al “Maradona” ci sarà la spedizione dei mille

Il Genoa, dopo aver battuto in rimonta la Juventus, sa perfettamente, che dovrà vincere le ultime due sfide, per poi sperare di restare in A. Domenica al “Maradona”, la sfida contro il Napoli di mister Spalletti, come conferma il Corriere dello Sport, sarà la prima di due finali, da ottenere il bottino pieno. Per questo che dalla Liguria, ne saranno mille che saranno presenti nel settore ospiti. L’ambiente rossoblù ci crede, non sarà una partita facile, visto il valore dell’avversario, ma Blessin e i suoi ragazzi ci credono e faranno di tutto per rendere felici i propri supporter. Da valutare infine le condizioni di Sturaro e Piccoli che si sono allenati a parte.

La Redazione