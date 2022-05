UFFICIALE – Domani niente allenamento, ecco il motivo. In serata la squadra in ritiro

Il Napoli oggi si è allenato al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida contro il Genoa. Buone notizie per mister Spalletti, recupera anche Di Lorenzo che si è aggregato al resto del gruppo. Domani niente allenamento, visto che domani ci sarà la tappa del giro d’Italia, la squadra si ritroverà in serata per il ritiro. Infine risveglio muscolare domenica mattina.

La Redazione