TENNIS – Si ferma ai quarti l’avventura a Roma di Sinner

L’Atp di Roma termina oggi pomeriggio ai quarti di finale per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è stato sconfitto per 7-6; 6-2 dal greco Tsitsipas. Primo set gladiatorio per l’azzurro che rimonta, ma perde al tie-break per 7-5. Nel secondo set ha un fastidio all’anca che lo condiziona per perdere per 6-2. Le sue condizioni fisiche verranno valutate in vista del Rolland Garros che si disputerà tra una decina di giorni. Sinner esce dal campo tra gli applausi, dopo aver disputato un ottimo torneo.

La Redazione