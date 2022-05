Stage Under 21 – Nella lista di Nicolato c’è anche il classe 2000 Gaetano

Il ct dell’U21 Paolo Nicolato ha diramato la lista dei 12 convocati per uno stage di tre giorni a Tirrenia. Il raduno è riservato ai giocatori che hanno già concluso la stagione sportiva con i rispettivi club di appartenenza.

Dal 17 al 20 maggio gli azzurrini si alleneranno in vista delle gare contro Lussemburgo, Svezia e Repubblica d’Irlanda in programma a giugno, valide per le qualificazioni all’Europeo di categoria.

L’Italia U21 è attualmente in testa al Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sugli svedesi, secondi con una partita giocata in più. Il 6 giugno gli Azzurrini affronteranno il Lussemburgo a Differdange per poi vedersela il 9 giugno a Helsingborg con la Svezia, mentre ad Ascoli ospiteranno il 14 giugno l’ultimo match del girone con la Repubblica d’Irlanda.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Simone Canestrelli (Crotone), Caleb Okoli (Cremonese), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Reggina), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Tommaso Milanese (Alessandria);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Pordenone).

