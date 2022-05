Stadio Maradona, tutti a festeggiare Insigne e il Napoli. Tre settori sold out

Le due Curve e anche i Distinti superiori sono ormai sold out. Lo Stadio Maradona – nonostante le forti contestazioni degli ultimi giorni – è pronto a indossare il vestito migliore per la sfida contro il Genoa della prossima domenica: non sarà solo l’ultima domenica insieme a Fuorigrotta per quest’anno, ma anche l’ultima volta davanti al pubblico di casa per Lorenzo Insigne. Il capitano napoletano vuole salutare al meglio la sua gente e potrà farlo davanti a circa 45mila spettatori che accorreranno domenica per guardare Insigne live un’ultima volta. I biglietti delle due Curve del Maradona, infatti, sono esauriti già da ore, questione di poco anche per il settore Distinti superiore (mentre quello inferiore sarà riempito dalle scuole calcio come frequente). Pochi i biglietti rimasti in Curva B inferiore e anche in Tribuna Posillipo. Fonte: mattino.it