Spalletti: “Lavorare con Insigne è stato per me motivo d’orgoglio”

Luciano Spalletti, passato spesso alla storia come n tecnico “mangia capitani”, vedi le vecchie storie relative a Totti ed Icardi, oggi, pubblicamente onora ed omaggio quello del Napoli, Lorenzo Insigne: “Tra i tanti motivi che mi hanno spinto ad accettare Napoli c’è anche il poter lavorare con Insigne, anche solo per un anno è motivo di orgoglio e lo ringrazio per la professionalità e la disponibilità nei miei confronti e dei compagni, è stato un riferimento importante e naturalmente come tutti gli altri ha il merito di aver prodotto questo risultato, sempre col rammarico di quel periodo”.