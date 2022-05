Sky prova ad anticipare Spalletti e mette in campo il Napoli

Come sottolineato dal presidente AdL qualche giorno fa: “Mantenere il terzo posto è importante“. Il Napoli dovrà vedersela domenica alle 15 contro il Genoa. I rossoblù di Blessin arriveranno al Maradona con il coltello tra i denti per provare a fare punti in ottica salvezza: la Salernitana, al momento salva, dista solo due lunghezze.

Luciano Spalletti potrebbe decidere di schierarsi diversamente in base al ballottaggio Mertens-Lobotka: se dovesse spuntarla il belga si andrebbe verso il solito 4-2-3-1, con Fabian e Anguissa in media e il trio di trequarti Lozano-Mertens-Insigne alle spalle di Osimhen. In caso contrario Lobotka formerebbe un centrocampo a 3 con lo spagnolo e il camerunense con il tridente offensivo formato da Lozano sulla destra, Insigne sulla sinistra e Osimhen come punta centrale. Sky prova ad anticipare le mosse del tecnico azzurro:

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

Fonte: gianlucadimarzio.com