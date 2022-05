SERIE C FEMMINILE – Il Chieti vince a tavolino contro il Matera e aggancia il Trani

Il campionato di serie C, girone meridionale, è avvincente e il Chieti ha risposto ad un Apulia Trani mai domo. Infatti le abruzzesi, vincono a tavolino per 3-0 contro il Matera. La gara era iniziato con un 2-0 per le padroni di casa con le reti di Stivaletta e Luisa Esposito. Le ospiti erano già in otto, ma dopo un po’ escono per infortunio due calciatrici e restano in sei. Di conseguenza successo a tavolino e aggancio a 61 delle pugliesi. C’è sempre per il Chieti il recupero contro Trastevere, ma sarà un finale davvero avvincente, per assegnare la promozione in B.

La Redazione