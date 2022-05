Playout, serie B – L’ex azzurro Maggio: 40 anni ed un gol pesantissimo

40 anni, non sentirli ed andare in gol. Difficile quasi per tutti, non per l’ex azzurro Christian Maggio. La gara di andata dei playout di Serie B, ha visto la vittoria dei veneti per uno a zero. Il Vicenza si è aggiudicato il primo round grazie proprio al pesantissimo tap-in di Maggio al 90′. Sarà decisivo il ritorno venerdì 20 maggio al Marulla. Le parole dell’ autore del gol:

“Il gol mi mancava da parecchio (13 mesi, ndr), fortunatamente è arrivato in questo momento. Non abbiamo fatto ancora nulla, ci aspetta un ritorno complicato a Cosenza. Avevo già segnato molti anni fa col Vicenza contro il Napoli: ero stato orgoglioso della maglia azzurra, oggi lo sono della divisa della mia città per trovare una salvezza che sembrava insperata. Noi non facciamo calcoli, giochiamo per portare a casa il risultato“