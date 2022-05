Osimhen, l’entourage: “Le possibilità che vada via sono alte”

È oggetto dei desideri di alcuni big club. Ma…è già il momento di andar via per Victor Osimhen? L’attaccante stando a quanto si legge e dice, potrebbe salutare Napoli al termine della sua seconda stagione in azzurro. A svelarlo è l’amico e membro del suo entourage Oma Akatugba: «Non essere riuscito a vincere qualcosa col Napoli quest’anno gli ha creato grande amarezza e disagio. Abbiamo sentito di Manchester United e Newcastle: le offerte ci sono già, ma non soddisfano al momento i desideri di De Laurentiis» le sue parole. «Ma De Laurentiis non dirà di no se riceverà l’offerta giusta per Victor. Penso che giocherà altrove l’anno prossimo, perché il calcio è un business e su alcune cose non c’è scelta» continua l’amico ai microfoni di Radio Marte. «Victor per ora non parla, non si espone. Ci penserà quando non si dovrà più andare in campo, le percentuali che vada via sono alte. A Napoli è felice, ma storicamente De Laurentiis cede a chi gli fa delle proposte allettanti».

IlMattino.it