Fabian Ruiz ed il mercato, ma De Laurentiis prova con il rinnovo del contratto

FABIAN RUIZ – Continua a tenere banco la questione Fabian Ruiz. E non solo in casa Napoli per via del rinnovo del contratto in scadenza in data 30 giugno 2023. Il centrocampista spagnolo ex Betis Siviglia è infatti un obiettivo dichiarato del Barcellona.

Barcellona-Fabian Ruiz: “Marcia indietro blaugrana”

Il motivo è sempre lo stesso che ha indotto la società catalani a fare marcia indietro negli ultimi tempi, sin dai tempi di Quique Setién: la cifra troppo alta richiesta da Aurelio De Laurentiis. Che, a quanto pare, non vuole più ricadere nelle situazioni in stile Lorenzo Insigne, Elseid Hysaj o Arek Milik e ha proposto a Fabian il rinnovo contrattuale: Ruiz guadagna un milione e novecentomila euro, quanto venne stabilito nel 2018; stavolta, l’adeguamento prevede un balzo consistente e il desiderio del centrocampista è sostanzioso: quinquennale, dunque scadenza 2027, con stipendi da tre milioni e mezzo.

Fonte: CdS