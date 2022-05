Evento a CITTA’ DELLA SCIENZA #Calcio #Passione #Cultura il 16 maggio alle ore 16:00

#Calcio #Passione #Cultura

Uno strumento per cambiare il mondo?

Lo sport come valore educativo: formazione, aggregazione, integrazione e prevenzione

Lunedì 16 maggio 2022 – ore 16:00

Città della Scienza

L’iniziativa intende sottolineare l’importanza dello sport come risorsa educativa: eppure dati recenti attestano che i giovani praticano sempre meno attività fisica e per di più seguono meno sport e calcio dal vivo o sui media.

Analizzeremo il fenomeno nel corso dell’incontro provando ad evidenziare cosa occorre fare per determinare una inversione di tendenza. E lo faremo grazie alla partecipazione di Valter De Maggio, Maurizio de Giovanni, Paolo Ascierto, Bruno Siciliano, Daniele Decibel Bellini, oltre ai due ex giocatori Francesco Montervino ed Emanuele Calaiò. Modera la giornalista Annamaria Chiariello.

Il video dell’iniziativa

https://youtu.be/eqZyON_I53s

Tutte le info al link:

http://www.cittadellascienza.it/notizie/calcio-passione-cultura-uno-strumento-per-cambiare-il-mondo/

