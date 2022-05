Domani c’è il Giro in giro, per il Napoli riposo forzato!

Niente allenamento, c’è il Giro d’Italia. Il Napoli, impegnato domenica alle 15 al Maradona contro il Genoa, ha comunicato che domani, non ci sarà seduta a Castelvolturno perchè, visto l’arrivo in città del Giro D’Italia, sarà praticamente impossibile circolare, per cui la squadra si ritroverà in ritiro nella serata di domani e svolgerà il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica.