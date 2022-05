De Maggio bacchetta Spalletti: “Contestano i tifosi non la stampa”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal ha commentato così le parole di Luciano Spalletti contro la stampa: “Spalletti, lei è bravissimo come allenatore, ma quando vuole lezioni di comunicazione, noi siamo qua. Lei ha detto che la stampa vuole distruggervi. La contestazione però non è della stampa, le uova marce sul pullman a lei e alla squadra le hanno lanciate i tifosi. Gli striscioni non li ha messi la stampa. C’è una netta e chiara insoddisfazione, ne prenda atto. Caro Spalletti, si limiti a fare l’allenatore. A fare il giornalista non è capace. La smetta di attaccare la stampa“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com