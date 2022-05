D’Amico: “Salvezza Genoa? Finché la matematica non condanna”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, agente tra gli altri di Domenico Criscito.

“Se il Genoa crede ancora nella salvezza? Bisogna crederci sempre finché la matematica non ti condanna, può sembrare una frase fatta, ma basta guardare cosa è successo in B. La Cremonese sembrava cotta e il Monza sembrava destinato alla promozione diretta, poi ha perso una partita ed è cambiata la scena. Mi aspetto un Napoli che faccia bene come hanno fatto tutte finora, non mi aspetto una partita accomodante anche perché gli allenatori vogliono sempre fare il meglio, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ricordo che l’anno scorso il Napoli ha perso la Champions contro un Verona che non aveva nulla da perdere e sappiamo tutti come è andata.”

Fonte: RadioMarte