Centrocampo con il dubbio Fabian, Zielinski “seguito” dal Bayern

Parliamo del centrocampo azzurro e dei possibili movimenti in entrata ed in uscita. Il dubbio maggiore riguarda Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha gli occhi puntati addosso di Xavi, tecnico del Barcellona, ma piace tantissimo ai blancos Real, che in panchina hanno il suo estimatore Ancelotti. L’ex Betis non ha rinnovato, nonostante abbia più volte ripetuto di stare benissimo a Napoli, ha ribadito allo stesso modo la voglia di ritornare a casa. Per cui, sarà un’estate in cui si parlerà di Fabian. In azzurro ci resterà, invece, sicuramente, Stanislav Lobotka, rigenerato dalla cura Spalletti, mentre si valuteranno eventuali offerte che arriveranno per Piotr Zielinski, il centrocampista polacco che ha una clausola rescissoria intorno ai 100 milioni è monitorato da Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Sarà confermato anche Frank Anguissa, da riscattare con 15 milioni nelle casse del Fulham.