CENTROCAMPO – Anguissa “blindato”. Super clausola per Zielinski

Il Napoli, tra campo, dove cercherà di chiudere al meglio la stagione, ma anche il mercato, dove dovrà rendere la rosa ancora più forte. A centrocampo ad esempio è praticamente blindato Anguissa. Il mediano camerunense verrà riscattato intorno ai 15 milioni, sarà uno dei pilastri, per forza fisica e qualità, assieme a Lobotka. Incerto invece il futuro di Fabian Ruiz, come riporta il CdS, contratto in scadenza nel 2023, in caso di mancato accordo, può essere uomo mercato. Infine Zielinski, ha una clausola rescissoria di 100 milioni e piace a due club della Bundesliga: Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

