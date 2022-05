CALCIO FEMMINILE – Nella lista del c.t. Bertolini anche due ragazze del Napoli

Mancano meno di due mesi all’inizio degli Europei in Inghilterra, dove l’Italia debutterà il 10 Luglio al New York Stadium di Rotterdam, contro la Francia, l’Italia del c.t. Milena Bertolini, si preparerà con una serie di stage. Si comincerà il 30 Maggio al Centro Sportivo Suning, dove il tecnico delle azzurro convocherà 29 calciatrici. Mancheranno per la finale di Coppa Italia, le giocatrici di Juventus e A.s. Roma, mentre torneranno Guagni e Giacinti dai rispettivi infortuni. Ci saranno il portiere del Napoli Rachele Baldi e il difensore Emma Severini.

Portieri: Rachele Baldi (Napoli Femminile), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alia Guagni (Milan), Beatrice Merlo (Inter), Chiara Robustellini (Inter), Emma Severini (Napoli Femminile), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Michela Catena (Fiorentina), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Benedetta Glionna (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Marta Pandini (Inter), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Valentina Giacinti (Fiorentina), Gloria Marinelli (Inter), Margherita Monnecchi (Fiorentina), Martina Piemonte (Milan), Elisa Polli (Inter), Daniela Sabatino (Fiorentina).

La Redazione