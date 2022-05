Auriemma: “Spalletti è troppo permaloso per stare ad alti livelli”

Raffaele Auriemma, noto giornalista, nel corso della sua trasmissione su Radio Marte si è espresso così su Luciano Spalletti dopo la polemica conferenza stampa odierna:

“Spalletti è troppo permaloso per poter essere ad alti livelli, deve essere più responsabile, ha attaccato la stampa per motivi infondati. Non capisco – le sue parole riportate da gonfialarete.com – perché la collega di Canale 8 dopo aver sentito la battuta sul passaggio a livello non abbia controbattuto, né tanto meno qualche altro presente. Spalletti deve spiegare qual’è il senso della battuta, non si può arrivare a questo livello di degrado.

L’apprezzamento per l’allenatore viene a cadere dopo questa conferenza. Le domande ai colleghi le deve fare in separata sede non durante una conferenza stampa. Dopo Empoli è stato costretto dal presidente a tornare a Napoli. È stata una pessima conferenza”.

Fonte: RadioMarte