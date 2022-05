Vlahovic messaggio d’amore alla Juventus: “Scenderei all’inferno”

E’ tanta la delusione in casa Juventus, il giorno dopo il ko contro l’Inter, con la Coppa Italia sfumata che costringe i bianconeri a chiudere la stagione con 0 titoli (pur con la qualificazione alla prossima Champions League). All’Olimpico, nulla ha potuto nemmeno Dusan Vlahovic, tra i più rammaricati al termine della sfida. “Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all’inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso”, ha scritto oggi sui propri canali social l’attaccante serbo, in gol ieri per il momentaneo 2-1 bianconero: un vero e proprio messaggio d’amore nei confronti della Juventus in vista della prossima stagione.

