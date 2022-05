Tutti disponibili per l’ultima al Maradona ed il saluto ad Insigne

Tutti disponibili. Il Napoli si prepara a salutare il popolo azzurro al completo. Un catalogo di emozioni annunciato, l’ultimo abbraccio tra Insigne e la città, tanto per cominciare; la possibilità di chiudere definitivamente la questione per il terzo posto; un Genoa in lotta per la salvezza. L’ultima al Maradona di un Napoli che avrebbe potuto sognare ancora lo scudetto, e che invece deve “accontentarsi” della qualificazione Champions, tra le altre cose obiettivo dichiarato. Emozionante sarà anche la sfida tra i due capitani: Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito, entrambi napoletani e dal 1° luglio compagni di squadra nel Toronto FC. Per quel che riguarda le scelte, possibile che Spalletti confermi per la terza volta di fila la formazione, e dunque la squadra che ha vinto con Sassuolo e Toro. E dunque la formula con Mertens alle spalle di Osimhen.

Fonte CDS