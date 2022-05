TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Spalletti? Molto dipenderà dalla questione rinnovi”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “I tifosi del Napoli, come più volte hanno espresso in queste settimane, chiedono al club di puntare a vincere il campionato, ma per farlo, bisognerà fare alcuni step. Intanto avere in rosa giocatori alla Chiellini, ovvero elementi che quando la gara si fa difficile, sappiano caricare la squadra. Senza dimenticare la società dove avere personaggi di spicco come Maldini e Zanetti possono fare la differenza. La società di De Laurentiis ha fatto passi importanti per arrivare in zona Champions, ora un ultimo sforzo per arrivare alla meta tanto ambita. La vendita del Napoli? Io penso che la data fatidica è il 2024, lì si capirà anche quale scelta farà il presidente e dove sarà arrivata la squadra. Su Spalletti credo che i piani futuri, saranno che lui resterà anche l’anno prossimo, tuttavia lui attenderà anche l’esito dei rinnovi. Ospina, Koulibaly e Mertens, dovessero restare allora sarà una buona base insieme a Kvratskeila e quasi certamente quello di Olivera a sinistra”.

La Redazione