SKY – In attesa di Meret, il Napoli ha in gente il nome del vice

Il ruolo del portiere sarà uno dei temi principali della prossima sessione estiva del Napoli. Non è un mistero che per l’estremo difensore le prossime settimane ci sarà un incontro tra il club e Pastorello, agente di Alex Meret. Il ragazzo friulano, dopo l’errore di Empoli, si è creata una spaccatura con l’ambiente. L’ex di Udinese e Spal, come riporta Sky, vorrebbe restare, ma a patto di sentire la fiducia e determinate garanzie. Sul ruolo del vice sembrano esserci spiragli sul profilo di Sirigu. Possibile contratto con opzione per un altro anno.

La Redazione