SERIE C FEMMINILE – La Salernitana conquista la promozione

Il Presidente, a nome della società tutta, esprime i più sinceri complimenti alla Salernitana 1919 Femminile Calcio a 11, per la vittoria del Campionato regionale di Eccellenza, con promozione diretta in Serie C. Ed il prossimo anno Salerno avrà, finalmente, due realtà femminili in ambito nazionale. Noi, Salernitana Femminile 1970 in Serie A2 di Calcio a 5. US Salernitana 1919 Femminile in Serie C di calcio ad 11. Continua a crescere il calcio femminile salernitano a dimostrazione delle grandi qualità delle atlete coinvolte. La compagine granata ha terminato il campionato di altissimo livello, battendo di due punti il Dream Team.

Fonte: Salernitana femminile facebook