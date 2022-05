In attesa di conoscere la data e l’orario della sfida, l’ultima di campionato del Napoli di Spalletti sarà al “Picco” contro lo Spezia di Thiago Motta. I liguri vinsero all’andata al “Maradona”, autorete di Juan Jesus. Ecco i 4 diffidati delle due squadre. Per la squadra di casa invece stagione finita per Bastoni, per l’operazione alla spalla.

Spezia – Gyasi, Kovalenko e Maggiore

Napoli – Demme

La Redazione