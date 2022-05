Retroscena. Manolas svela a Canal + Sport i “problemi” di Zielinski

Anche in Polonia, così come a Napoli, ci si interroga sul futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco degli azzurri ha perso il posto con Spalletti nelle ultime uscite a causa di prestazioni non al livello del suo talento. Ma quali sono le difficoltà del polacco? Secondo Kostas Manolas, suo ex compagno a Napoli per tre stagioni, il problema non sarebbe la qualità di Piotr. A svelare il retroscena ci ha pensato Canal+ Sport in Polonia che ha avuto modo di intervistare proprio Kostas Manolas in Grecia – dove gioca da gennaio con l’Olympiacos – qualche settimana fa.

«Finalmente abbiamo trovato un calciatore che non ci dice che Zielinski sia un top player»,

le parole dell’intervistatore Jakub Polkowski.

«Manolas dice che Zielinski non è un grande calciatore: è il migliore dei suoi durante gli allenamenti in settimana, ma poi arriva la partita e lui si spegne».

