RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La questione portieri? L’ultima parola sarà di Spalletti”

Nel corso della trasmissione di Radio Marte “Tiro al bersaglio” condotto da Andrea Falco e all’esterno Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Gaetano? Lui tre anni fa disse in tempi non sospetti che il ruolo è di mezz’ala, dove certamente riesce ad esprimersi al meglio. Nel 4-2-3-1 di Spalletti, potrebbe essere il vice-Zielinski, se il polacco dovesse restare, ma certamente con Pecchia alla Cremonese è venuto fuori alla distanza. La questione portieri? A livello contrattuale è diversa. Ospina, avendo il contratto in scadenza a Giugno, si sta guardando altrove. Su Meret invece scadrà tra nel 2023 ma è evidente che se dovesse restare bisognerà lavorare sull’aspetto psicologico dopo l’errore di Empoli. L’ultima parola spetterà a Spalletti, mentre il secondo probabilmente sarà Contini, in bocca al lupo per la sfida Cosenza-Vicenza. Infine il percorso fatto da Gaetano, potrebbero farlo anche i vari Costanzo, Vergara e Ambrosino, ma dopo aver giocato la Youth League”.

La Redazione