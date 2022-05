Questione di…punte: cercasi risposta di Mertens e offerte per Petagna

Il patron ha lasciato il pallino al belga, l’opzione di rinnovo il club non la eserciterà. È una delle bandiere e meritava che fosse il presidente, in un faccia a faccia, a comunicarglielo direttamente.Ora se davvero Dries darà disponibilità per un ingaggio (di un anno) assai decurtato, De Laurentiis potrebbe riaprire a una sua permanenza. L’impressione resta comunque assai negativa.: De Laurentiis ad agosto ha detto no a un prestito oneroso (era tutto fatto con la Sampdoria) per dare a Spalletti un uomo in più in attacco. Ma la sua stagione è stata deludente. E andrà via. Chi torna, si sa, è Gaetano. E Zielinski sa che sa ha l’offerta giusta, può anche parlarne con Giuntoli: non è incedibile, anzi il finale di stagione lo rende assai precario nella lista delle preferenze di Spalletti