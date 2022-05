Osimhen ha garantito: tornerà in nazionale per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023

Osimhen dopo la grande delusione della mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar, in seguito all’eliminazione ai playoff contro il Ghana (0-0 a Kumasi, 1-1 ad Abuja), le Super Eagles si troveranno poi a preparare, in vista della prossima stagione, le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa che avrà luogo in Costa d’Avorio nel 2023. Prime due partite contro Sierra Leone e São Tomé e Príncipe, per le quali Osimhen – che già saltò l’edizione della competizione continentale, lo scorso gennaio, in Camerun – avrebbe garantito il rientro. Fonte: CdS