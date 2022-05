Napoli-Mertens, il belga manda segnali negativi per il rinnovo

In casa Napoli si pensa a chiudere al meglio la stagione, cercando di blindare il terzo posto da una Juventus, certamente non con il morale a mille, dopo la finale di Coppa Italia persa. Inevitabilmente però il mercato è sempre dietro l’angolo, compreso la questione dei rinnovi. Il più atteso è quello di Dries Mertens, bandiera e idolo dei napoletani, ma le ultime novità non sono piacevoli. Secondo le pagine de il Mattino, la famosa visita a Parco Donn’Anna di AdL era per intendere che non verrà esercitata la clausola di rinnovo in automatico. Una svolta potrebbe essere quella di accettare l’ingaggio sul 1,2/15 milione, ma il belga sembra non essere d’accordo. Si attenderanno nuovi sviluppi, ma certo i segnali non sono incoraggianti.

