LIVE – Victor Osimhen a Radio Kiss Kiss

Ultime giornate di campionato, tempo di bilanci. In casa Napoli, obiettivo Champions raggiunto, è cominciata quasi una sorta di preparazione per la prossima stagione, senza contare il momento relativo al mercato alle porte. Oggi, alla radio ufficiale del club azzurro, Radio Kiss Kiss, si discuterà di tutti questi temi con uno dei protagonisti dell’ annata azzurra, Victor Osimhen. L’appuntamento è per ora di pranzo, più o meno. IlNapolionline, come sempre, vi aggiornerà in merito.

La Redazione