Individual Goalkeeper Training: un mese di allenamenti dedicato ai portieri

Individual goalkeeper training il primo evento per soli portieri di Domenico Ciontoli, esperto portiere. L’evento si terrà dal 7 giugno al 1 luglio 2022, con tre allenamenti settimanali, martedì, giovedì e venerdì. Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 maggio e fino ad esaurimento posti.

L’obiettivo di questo individual goalkeeper è far conoscere il ruolo del portiere, ruolo da sempre delicato ed in costante aggiornamento. Basti pensare all’approdo della costruzione dal basso, che ha spinto molti allenatori ad utilizzare il portiere in fase di possesso. Un ruolo che Domenico ricopre fin da piccolo; negli anni trascorsi in quei 7,32 metri e le tante esperienze calcistiche che lo stesso vuole mettere a disposizione.

Durante gli allenamenti Domenico seguirà personalmente gli atleti; ci saranno anche “battaglie tra portieri”, partite “uno contro uno”, situazioni di gioco, ma soprattutto lo spirito degli allenamenti sarà quello del divertimento.

Insieme all’iscrizione verrà consegnato un kit in regalo per gli allenamenti, con sopra il numero 1; in quanto questo è il numero per i portieri, dovranno sentirsi tutti numeri 1 così nel calcio, ma anche nella vita. In quanto ricordiamo che lo sport è insegnamento di vita, con i valori della competizione positiva; l’accrescimento dell’autostima e accettazione della sconfitta. Il rispetto delle regole, di una risoluzione veloce dei problemi, l’inclusione ed il rispetto degli altri, il sacrificio, l’impegno e la costanza.

Per informazioni potete chiamare il numero: 320 88 99 451

Premi qui per seguire altre notizie

A cura di Antonio Pisciotta