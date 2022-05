Halland apre la strada al valzer delle punte dov’è coinvolto anche Osimhen

Il Manchester City ha ufficializzato 48 ore fa l’acquisto di Halland per una cifra di 150 milioni, tra clausola pagata e commissioni agli agenti, insomma non male come inizio per il mercato estivo. L’arrivo ai “citizen” del norvegese, scatenerà inevitabilmente il valzer delle punte, dove vedrà coinvolto anche Victor Osimhen. Il bomber nigeriano. non è un mistero che piace ai club della Premier League, l’Arsenal avrebbe fatto i primi passi. Secondo le pagine de il Mattino, però la cifra che chiede De Laurentiis è 110 milioni. Il Napoli ha un vantaggio in questa situazione, una permanenza dell’ex Lille, non graverebbe sulle casse sociali della società, senza contare che non c’è una clausola come fu per Cavani e Higuain. Detto ciò è ancora presto per tirare conclusioni affrettate, bisognerà attendere l’inizio del mercato, per capire se ci saranno o meno aste, ma non bisogna scartare mai il famoso valzer che è sempre una valida tentazione.

La Redazione