Falsa nazionalità: l’Ecuador rischia il Mondiale e l’Italia spera

Aggrappati a qualsiasi cosa pur di non restare a casa. Sì, perché la Fifa ha aperto un procedimento che – in un’ultima istanza – potrebbe portare l’Ecuador dall’esclusione al prossimo mondiale. E poiché i ripescaggi non sono automatici, ecco che l’Italia presa a schiaffi negli ultimi mesi ha qualcosa a cui appigliarsi. Tutto dipende dall’eventuale sanzione Fifa: la sottrazione dei punti ottenuti oppure l’espulsione definitiva. G iustamente, la Figc se ne sta per conto suo in questa faccenda. In queste ore è stato aperta ufficialmente un’indagine sull’Ecuador: la commissione disciplinare ha deciso di aprire un fascicolo dopo la denuncia presentata la scorsa settimana dal Cile per la presunta falsa nazionalità ecuadoriana del giocatore Byron Castillo (ma ci sarebbe un altro coinvolto: il portiere Alexander Domínguez). Se il Cile avesse ragione potrebbe esserci l’inevitabile esclusione dell’Ecuador dai Mondiali, stravolgendo il quadro delle nazionali partecipanti. L’Ecuador ridimensiona: pure se venisse provata l’accusa, a rischiare sarebbe solo il calciatore e non certo la qualificazione al Mondiale. In Cile però c’è fiducia, anche grazie a un precedente: quattro anni fa i legali della Roja vinsero infatti in una situazione analoga.

Il Mattino